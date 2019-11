Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat die Forderung seiner Partei zur Lockerung der Schuldenbremse bekräftigt.

Es gebe einen immensen Investitionsbedarf und eine aufkommende Wirtschaftsschwäche, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Dagegen müsse die Bundesrepublik "aninvestieren". Deutschland sei bei der Schuldenbremse strenger, als die europäischen Regeln es vorgäben, betonte Habeck. Im Vergleich zum europäischen Ausland habe man hierzulande in den vergangenen zehn Jahren 18 Milliarden Euro zu wenig investiert. Als Beispiele nannte er Forschung, Bildung und Digitalisierung.



Die Grünen hatten sich auf ihrem Parteitag am Wochenende in Bielefeld für einen sozialen und ökologischen Umbau der Marktwirtschaft ausgesprochen. Demnach soll die Schuldenbremse für den Bund im Rahmen der EU-Regeln gelockert werden. Die Bundesregierung will auch im kommenden Jahr keine neuen Schulden machen.