Die Grünen wollen nach den Worten ihres Vorsitzenden Habeck künftig stärker auf die Wende-Erfahrung des Bündnis 90 bauen.

Im Westen hätten die Grünen die Bedeutung dieser Tradition lange nicht gesehen und sogar das Bündnis 90 im Namen wegschieben wollen, sagte Habeck in Cottbus zum Auftakt seiner Wahlkampf-Tour in Ostdeutschland. Heute habe sich das umgekehrt. Bündnisse zu stiften und nicht an der Seite zu stehen sei die Rolle der Grünen auf Bundesebene. Dafür gebe es in Ostdeutschland eine Vorläuferstruktur.



In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Derzeit sind die Grünen dort tendenziell schwächer als im Westen.