Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat Bundestagspräsident Schäuble für dessen Aussage gelobt, dass der Schutz von Leben in der Coronavirus-Krise nicht über allen anderen Grundrechten stehe.

Habeck sagte nach Beratungen des Grünen-Vorstands, er stimme zu, dass man nicht sagen könne, der Schutz von Leben rechtfertige alles und jedes. Der Staat habe eine hohe Schutzpflicht gegenüber dem Leben. Das Gesundheitssystem dürfe nicht kollabieren. In einer Demokratie müsse die Politik aber auch immer Abwägungen treffen und sei dadurch oft in einem Dilemma.



Schäuble hatte dem "Tagesspiegel" mit Blick auf die Einschränkungen in der Coronavirus-Krise gesagt, die Aussage, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, sei in dieser Absolutheit nicht richtig.