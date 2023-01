Vor der erwarteten Räumung von Lützerath (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der Streit sei durch alle Instanzen gegangen, sagte Nouripour im ZDF. Der Energiekonzern RWE habe einen Rechtsanspruch auf das Abbaggern der unter Lützerath liegenden Kohle. Dies sei Teil eines Kompromisses, der andererseits fünf Dörfer im Braunkohlerevier vor der Räumung bewahrt habe. Zudem habe man den Kohleausstieg in Westdeutschland um acht Jahre vorziehen können. Die Klimaschutz-Aktivistin Neubauer forderte dagegen, die Entscheidung zu überdenken. Neubauer sagte im Deutschlandfunk, die Kohle unter Lützerath werde nicht für die Energieversorgung in Deutschland benötigt, ihr Abbau jedoch schade dem Klima. Der Staat verteidige einseitig Profit-Interessen von RWE. Die Vertreterin der Klimaschutz-Bewegung "Fridays For Future" forderte eine Einhaltung des Paris Klimaabkommens, um der Klimazerstörung entgegen zu wirken.

