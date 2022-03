Ricarda Lang fordert schnelle Einführung eines Energiegeldes. (dpa / Guido Kirchner)

Die Grünen-Vorsitzende Lang forderte die Einführung eines "Energiegeldes" für alle Bürgerinnen und Bürger. Sie sagte der "Bild am Sonntag", damit habe jede und jeder mehr Geld auf dem Konto, am meisten profitierten Menschen mit wenig Geld. Viele litten ganz akut unter den steigenden Preisen, beim Heizen, an der Zapfsäule oder im Supermarkt. Lang fügte hinzu, der Kindersofortzuschlag und die Abschaffung der EEG-Umlage reichten nicht aus.

Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, sagte der Zeitung, die Bundesregierung müsse auch die Industrieunternehmen schützen. Er schlug vor, schnellstmöglich die Energie- und Stromsteuer zu reduzieren und Unternehmen bei Stromnetzentgelten zu unterstützen.

