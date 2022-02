Ricarda Lang, Ko-Vorsitzende der Grünen (dpa / Guido Kirchner)

Sie sagte im ARD-Fernsehen, der russische Präsident Putin habe die Tür der Diplomatie zugeschlagen. Er setze auf einen Angriffs- und Vernichtungskrieg. In dieser Situation habe die Ukraine ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung. Zur Solidarität mit der Ukraine gehöre es auch, das Land mit dem Material auszustatten, das es brauche, um von diesem Recht Gebrauch zu machen.

Lang räumte ein, dass Waffenlieferungen für die Grünen ein schwieriges Thema seien. Was man erlebt habe, sei aber eine Zäsur und eine Zeitenwende. In so einem historischen Moment gehe es nicht darum zu verteidigen, was man schon immer gesagt habe. Vielmehr gehe es darum, wie man Demokratie, Frieden und Freiheit in Europa schützen könne.

