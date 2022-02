Grünen-Chefin Lang nimmt Tausende Unterschriften gegen Taxonomie entgegen. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Mit der Übergabe an die Politikerin werde der Appell direkt an die Bundesregierung herangetragen, erklärten die Organisatoren - darunter die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace - in Berlin. Das Vorhaben gefährde den Klimaschutz in Europa und könne Milliarden an Investitionen in veraltete, hochriskante und klimaschädliche Technologien nach sich ziehen. Lang hält die Entscheidung der EU-Kommission ebenfalls für falsch. Ihre Partei wolle sich dafür einsetzen, dass sich die Bundesregierung dagegen ausspreche,hieß es.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.