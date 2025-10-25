Oppositions-Arbeit

Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht auf der Landesdelegiertenkonferenz in Erfurt. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Auf dem Parteitag des Thüringer Landesverbandes nannte sie als Beispiele anhaltende Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition etwa um Themen wie Wehrdienst, Bürgergeld und Haushaltspolitik. Die Debatten zeigten, dass CDU, CSU und SPD nach nicht einmal einem Jahr gemeinsamer Regierungszeit schon zerstrittener seien als die zuvor regierende Ampel-Koalition am Ende der vergangenen Legislaturperiode. In Anspielung auf den Amtsvorgänger erklärte Brantner wörtlich: "Merz ist Kanzler und er scholzt".

So handele der CDU-Vorsitzende deutlich zu zögerlich etwa auch bei der von ihm in seiner Zeit als Oppositionsführer immer wieder geforderten Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.

