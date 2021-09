In Russland sorgt ein Vorfall bei der jüngsten Parlamentswahl für Diskussionen.

Im Dorf Aksaj in Dagestan haben die Grünen 98 Prozent der Stimmen bekommen, die Kreml-Partei "Einiges Russland" erhielt dagegen nicht eine. In allen anderen Wahllokalen der Region Chassawjurt lag "Einiges Russland" über 80 Prozent und die Grünen durchweg bei unter zwei Prozent der Stimmen.



Ein Vertreter der Nichtregierungsorganisation "Golos", die die Wahlen beobachtet hat, bewertete den Vorfall als Beleg für die Fälschung der Wahl zugunsten von "Einiges Russland". Die Wahlkommissionen habe Phantasie-Werte für "Einiges Russland" in den Protokollen notiert - nur hier offenbar die Spalten verwechselt, sagte er "Radio Swoboda".



Die Zentrale Wahlkommission von Dagestan sprach indes von einem "technischen Fehler". Grund sei vermutlich die "Ermüdung" der Mitarbeiter gewesen. Nicht die Grünen, sondern "Einiges Russland" habe die überwältigende Mehrheit der Stimmen erhalten. Ähnliche Fehler passierten nach Informationen dieses Senders auch in sechs weiteren Wahllokalen in Dagestan.

