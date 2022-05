Die Ampelkoalition merke nicht, wie sich Deutschland komplett isoliere, sagte von Cramon im Deutschlandfunk . Man brüste sich damit, was man bereits alles für die Ukraine geleistet habe und verweise auf Absprachen mit vermeintlichen Partnern, warum man nicht mehr tun könne. Diese Partner und Vereinbarungen existierten aber überhaupt nicht, erklärte von Cramon. Ohne die Hilfe der USA wäre die Ukraine längst von Russland überrollt worden, so die Politikerin. Für Europa sei es wichtig, dass ein Land bei der Verteidigung der Ukraine vorangehe. Deutschland sei in dieser Hinsicht aber ein Totalausfall. Von Cramon wies daraufhin, dass die Ukraine Deutschland in der Vergangenheit trotz schlimmer Erfahrungen im zweiten Weltkrieg immer viel Wohlwollen entgegengebracht habe. Jetzt sei nur noch Verachtung übrig.