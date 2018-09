Die Bankenkrise ist nach Einschätzung des Grünen-Finanzexperten Schick auch zehn Jahre nach der Lehman-Pleite noch nicht überwunden. Insbesondere in Europa und Deutschland sei es nach 2008 nicht gelungen, im Finanzsektor zügig aufzuräumen. Nötig sei eine "echte Finanzwende".

Ein großer Erfolg sei zwar die Europäische Bankenunion, weil es damit nur noch eine Aufsichtsbehörde für alle Geldhäuser in der Eurozone gebe, sagte Schick im Deutschlandfunk. Ansonsten sei aber viel Papier beschrieben worden, ohne dass das eigentliche Ziel erreicht worden sei. Zudem sei es der Finanzbranche immer wieder gelungen, die Politik auszubremsen, weil sich das Kräfteverhältnis nicht geändert habe. Eine echte Finanzwende könne nur gelingen, wenn sich die Bürgerinnen und Bürger daran beteiligten, so der finanzpolitische Sprecher der Grünenfraktion.



Schick hatte in dieser Woche angekündigt, dass er den Bundestag zum Jahresende verlässt und sich künftig außerhalb des Parlaments für sein Thema einsetzen wird. Dazu hat er den Verein "Bürgerbewegung Finanzwende" gegründet.



Welche Lehren aus Lehman?



Heute vor zehn Jahren, am 15. September 2008, hatte die US-Investmentbank Lehman Brothers Insolvenz angemeldet und damit für eine Zuspitzung der weltweiten Finanz- und Bankenkrise gesorgt.



Auch aus Sicht des früheren IG-Metall-Chefs Huber sind die damit verbundenen Gefahren noch nicht vollständig gebannt. Der Gewerkschafter sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Es ist nicht auszuschließen, dass es wieder zu einer Krise wie 2008 kommt, denn die tieferen Ursachen für die Risiken sind nicht behoben worden."



Anders sieht es der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken, Krautscheid. "Jetzt muss es wieder ums Geschäft und um die Kunden gehen, und da sind Erfolge schon sichtbar", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Phase der eigentlichen Krisenbewältigung sei vorbei. Die Institute hätten aus der Finanzkrise gelernt und seien nun besser vorbereitet.