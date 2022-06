Corona-Pandemie

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen (imago /Jürgen Heinrich)

Wenn man unvorbereitet in den Herbst gehe, dann seien insbesondere in den hochbetagten Altersgruppen nochmals viele Todesfälle möglich, sagte Dahmen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Als nötige Maßnahmen nannte er ein breit angelegtes Programm für Auffrischungsimpfungen und eine Rechtsgrundlage, die wirkungsvolle Maßnahmen wie Maskenpflicht in Innenräumen möglich mache. Bundesjustizminister Buschmann sprach sich im ARD-Fernsehen gegen eine schnelle Verschärfung der Corona-Regeln aus.

Die aktuellen Regelungen im Infektionsschutzgesetz sind befristet bis Ende September dieses Jahres. Derzeit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen wieder.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.