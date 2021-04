Die Nominierung der Grünen-Vorsitzenden Baerbock als Kanzlerkandidatin war für ihren Co-Chef Habeck eine "persönliche Niederlage".

In einem Gespräch mit der "Zeit" spricht Habeck von einem "bittersüßen Tag". Der süße Anteil sei, dass er nach Berlin gegangen sei, um die Partei in die Position zu bringen, dass sie den Kampf um die Kanzlerschaft führen könne. Das schaffe man jetzt. Der bittere Teil sei, dass er diesen Kampf nicht von der Spitze aus führen werde. Er habe nichts mehr gewollt, als dieser Republik als Kanzler zu dienen.



Über die Gründe für die Entscheidung habe man Vertraulichkeit vereinbart. Aber dass Baerbock "eine Frau in einem ansonsten männlichen Wahlkampf" sei, sei ein zentrales Kriterium gewesen. Habeck betonte, er habe zu keiner Zeit darüber nachgedacht, sein Amt aufzugeben. Er sehe sich in einem Jahr als Teil der Bundesregierung.

