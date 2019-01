Die Grünen haben konkrete Vorschläge zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland gemacht.

Es gehe darum, endlich eine Einheit auf Augenhöhe zu schaffen, sagte Parteichefin Baerbock auf einer Vorstandsklausur der Grünen in Frankfurt/Oder. Mit Blick auf die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst fordern die Grünen einen Fonds zur Tilgung von Altschulden der Kommunen, einen Härtefallfonds für durch die Wende benachteiligte Berufs- und Rentengruppen sowie einen neuen "Soli für gleichwertige Lebensverhältnisse" anstelle des bisherigen Solidaritätsbeitrags. Baerbock betonte, es gebe in diesem Jahr die Chance, eine neue Gemeinsamkeit in Deutschland zu schaffen.