Der Grünen-Politiker Krischer fordert eine Vorbildrolle Deutschlands beim Klimaschutz.

Es gehe jetzt darum, rasch ins Handeln zu kommen und geeignete Maßnahmen auf den Weg zu bringen, sagte Krischer der Funke Mediengruppe. Die Bundesrepublik müsse dabei eine Vorbildrolle übernehmen. So werde das Zeitfenster für effektive Maßnahmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs immer kleiner. Mit Blick auf die Sondierungs-Vereinbarungen von SPD, Grünen und FDP sprach Krischer von einem "starken Signal" in Richtung der Klimakonferenz in Glasgow.



Eine Ampel-Regierung werde eine Klimapolitik betreiben, die zeige, wie die schwierige Transformation in einem großen Industrieland gelingen könne.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.