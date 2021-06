Die Grünen haben auf ihrem Parteitag die Vorsitzende Baerbock offiziell als Kanzlerkandidatin bestätigt. Mit dem Beschluss wurden sie und ihr Co-Parteivorsitzender Habeck zudem zum Spitzenduo der Partei für die Bundestagswahl gewählt. Es gab 678 Ja-Stimmen, sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

Baerbock ging in ihrer Rede auf das Thema Klimaschutz ein und erklärte, dass sie einen breiten Konsens in der Gesellschaft anstrebe. Zudem wolle sie mit einer neuen Industriepolitik die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen.



Zuvor hatten die Delegierten mehrere sozialpolitische Akzente für das Wahlprogramm beschlossen. Der gesetzliche Mindestlohn soll nach den Vorstellungen der Grünen von derzeit 9,50 Euro auf zwölf Euro erhöht werden. Aufgenommen ins Wahlprogramm wurde die Forderung, die monatlichen Hartz-IV-Zahlungen in einem ersten Schritt um mindestens 50 Euro anzuheben.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.