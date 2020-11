Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat ein schnelles Handeln in der Klimapolitik gefordert.

Zum Auftakt des digitalen Bundesparteitags sagte Baerbock in Berlin, kritisch seien die kommenden zehn Jahre. Jetzt müssten die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut werden, der Kohleausstieg beschleunigt und saubere Autos auf die Straße gebracht werden. Die Große Koalition habe in dieser Hinsicht wertvolle Jahre verschwendet. Mit Blick auf den formulierten Machtanspruch ihrer Partei sagte Baerbock, die Grünen könnten eine sozial-ökologische Marktwirtschaft nicht alleine bauen. Dazu brauche es in einer Demokratie Mehrheiten. Deshalb müsse sich die Politik der Grünen immer an die Gesellschaft als Ganzes wenden.



Der erste digitale Bundesparteitag der Grünen findet im Berliner Tempodrom statt. Zugeschaltet sind 800 Delegierte.

