Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock hat auf dem Parteitag in Bielefeld dafür plädiert, Umwelt- und Wirtschaftspolitik stärker miteinander zu verzahnen.

Es brauche eine klimaneutrale Wirtschaft, um die Klimaziele zu erreichen und um wettbewerbsfähig zu sein, sagte sie in einer Rede vor den Delegierten. Geregelte Märkte könnten die erforderliche Wucht entfalten, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, meinte Baerbock. In der sich anschließenden Debatte sollte die CO2-Bepreisung ein Thema sein. Dem Parteitag liegt ein Leitantrag des Bundesvorstands zugrunde, der einen Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne vorsieht. Das ist vier Mal so viel wie von der Bundesregierung geplant.



Der Linken-Politiker Korte appellierte an die Grünen, sich eindeutig zu linksgerichteten Bündnissen zu bekennen. Korte sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, mit Union und FDP könne ein Politikwechsel in Deutschland nicht gelingen. Deshalb wünsche er sich ein klares Votum der Grünen für eine Mitte-Links-Option.