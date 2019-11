Die Vorsitzenden der Grünen, Baerbock und Habeck, stellen sich heute auf dem Bundesparteitag in Bielefeld zur Wiederwahl.

Diese gilt als sicher. Seit ihrer Amtsübernahme Anfang 2018 hat die Partei bei mehreren Landtagswahlen und der Europawahl zugelegt. In seiner Rede zur Eröffnung des Parteitags sagte Habeck gestern, die Grünen hätten in den letzten Jahren viel Hoffnung geweckt und Vorschuss-Vertrauen bekommen. Jetzt gehe es darum, aus Hoffnung Wirklichkeit machen.



Die Delegierten beschlossen ein Programm gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel. Zum Beispiel sollen Mieter nach den Vorstellungen der Partei ein Recht darauf bekommen, untereinander ihre Mietverträge zu tauschen. Familien könnten dann in größere und Alleinstehende in kleinere Wohnungen ziehen, ohne einen neuen Mietvertrag abschließen zu müssen.