Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hat eine Zusammenarbeit der EU-Staaten gefordert, die das europäische Asylsystem reformieren wollen.

Wer meine, Humanität und geordnete Flüchtlingspolitik gingen nicht zusammen, weil nicht alle mitmachten, der kenne Europa schlecht, sagte sie beim Bundesparteitag der Grünen in Leipzig. Auch Integrationsschritte wie der Euro oder das Schengen-System habe es nur gegeben, weil einige vorangegangen seien. Es sei Zeit, in der Asyldebatte wieder die Menschen und ihre Schicksale zu sehen: "Das Toxische an der Asyldebatte ist doch, dass aus Menschen Masse wird."



Bundesgeschäftsführer Kellner hatte zum Auftakt des Parteitags zu einem entschlossenen Kampf gegen Rechtspopulismus aufgerufen. Man werde dieses Europa nicht den Orbans, Le Pens und Salvinis überlassen, betonte Kellner.



Auf dem dreitägigen Parteitag wollen die Grünen ihr Programm für die Europawahl im kommenden Jahr beschließen. Außerdem bestimmen die rund 850 Delegierten die beiden Spitzenkandidaten. Aussichtsreichste Bewerber sind die Europa-Abgeordneten Keller und Giegold.