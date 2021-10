In Berlin hat ein kleiner Parteitag der Grünen begonnnen.

Rund 100 Delegierte wollen dort den Kurs für die Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung erörtern. Zudem sollen sie die ausgewählten Mitglieder des Sondierungsteams bestätigen. Die Vorsitzende Baerbock hob in ihrer Rede hervor, dass die Grünen noch nicht auf eine bestimmte Koalition zur Bildung einer Bundesregierung festgelegt sei. Klarer Maßstab der Partei sei eine Erneuerung für Klimaschutz, eine liberale Gesellschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das bedeute, "offen" in die Gespräche zu gehen. Ihr Ko-Vorsitzender Habeck erklärte, wenn sich die Partei - Zitat - "nicht komplett dämlich" anstelle, werde sie in den nächsten vier Jahren diese Regierung nicht nur mittragen, sondern auch maßgeblich mitbestimmen. Es gehe nun um die Bildung einer Regierung, die "danach das Land zu einem anderen gemacht haben" werde. Dies werde allerdings "nicht ohne Debatten, Zumutungen und Anstrengungen" möglich sein, betonte Habeck.



Gestern hatten sich Spitzenvertreter von Grünen und FDP zum zweiten Mal getroffen, um über eine gemeinsame Beteiligung an einer neuen Bundesregierung zu beraten. Morgen kommen die Grünen auch der SPD zusammen. Die Sozialdemokraten beraten dann zudem mit der FDP. Auch die CDU spricht morgen erstmals mit den Liberalen über eine mögliche Koalition.



Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.