Die Grünen setzen heute ihren digitalen Bundesparteitag fort, auf dem ein neues Grundsatzprogramm der Partei beschlossen werden soll.

Die rund 800 Delegierten werden sich am zweiten Tag der Beratungen mit dem Thema Gentechnik und dem Kurs in der Klimapolitik beschäftigen. Hier dürfte die Debatte kontrovers verlaufen. Der Bundesvorstand plädiert dafür, sich an den Vorgaben des Pariser Abkommens zu orientieren und die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Aus der Parteibasis kommen dagegen Forderungen, eine klare Begrenzung auf 1,5 Grad festzuschreiben.



Der erste digitale Bundesparteitag der Grünen findet im Berliner Tempodrom statt. Die Delegierten werden zugeschaltet. Die Grünen haben in ihrer Parteigeschichte bislang drei Grundsatzprogramme verabschiedet: das erste 1980 bei ihrer Gründung, das zweite 1993 beim Zusammenschluss mit dem ostdeutschen "Bündnis 90" und das dritte im Jahr 2002 während der rot-grünen Koalition unter Bundeskanzler Schröder.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.