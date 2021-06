Die Grünen wollen sich heute zum Abschluss ihres Bundesparteitages mit Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik beschäftigen.

Erwartet wird unter anderem eine Debatte darüber, ob die Partei sich in ihrem Programm für die Bundestagswahl generell gegen den Einsatz von Kampfdrohnen ausspricht. Parteichef Habeck hatte sich im Mai bei einem Besuch in der Ukraine offen für die Lieferung von Waffen an das Land gezeigt, was auch parteiintern kritisch aufgenommen wurde.



Die Delegierten hatten gestern die Co-Vorsitzende Baerbock als Kanzlerkandidatin bestätigt, ebenso wie das Wahlkampf-Spitzenduo aus ihr und Habeck.

