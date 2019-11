Mit Beschlüssen zur Wirtschaftspolitik und zum Klimaschutz beenden die Grünen heute ihren Bundesparteitag in Bielefeld. Dabei dürfte es einige kontroverse Debatten und Abstimmungen geben - etwa zur Höhe des CO2-Preises oder ob die Delegierten Gesetzen zustimmen sollen, die von einem Kohleausstieg nach dem Jahr 2030 ausgehen.

Der Bundesvorstand legt einen Leitantrag vor, der einen wesentlich höheren Einstieg in die CO2-Bepreisung fordert als die Bundesregierung plant. Die Grünen schlagen vor, mit 40 Euro zu starten, die große Koalition sieht zehn Euro vor. Um die Bürger andererseits aber auch zu entlasten, fordern die Grünen ein sogenanntes "Energiegeld" von 100 Euro jährlich. Parteichefin Baerbock wird zu den Delegierten sprechen und die klimapolitischen Vorstellungen darlegen.



Auch beim Thema Wirtschaft sind Abstimmungen angekündigt. Fest steht, dass die Partei deutlich mehr Investitionen fordert als bisher, dafür soll auch die Schuldenbremse für den Bund gelockert werden.



Gestern waren die Vorsitzenden Baerbock und Habeck für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt worden. Baerbock erhielt 97,1 Prozent der Stimmen, für Habeck votierten 90,4 Prozent der Delegierten. Verabschiedet wurde zudem ein Antrag, der Sanktionen gegen die Türkei wegen des Einmarsches in Nordsyrien vorsieht. Außerdem setzen sich die Grünen für ein Ende des EU-Flüchtlingsabkommens ein und für einen Stopp des Anti-IS-Einsatzes der Bundeswehr.