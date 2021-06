Der Grünen-Co-Vorsitzende Habeck hat zum Auftakt des Bundesparteitags

Klimaschutz müsse dabei den sozialen Ausgleich im Blick haben, sagte Habeck. Deshalb habe seine Partei vorgeschlagen, dass etwa Einnahmen aus der CO2-Steuer als Energiegeld an die Menschen zurückgehen müssten. Die Grünen hätten genügend Realismus, um die Gesellschaft nicht zu überfordern.



Zudem betonte Habeck, nötig sei auch ein anderes Verständnis von Finanzpolitik. Niemand wolle zurück zu einer Verschuldungspolitik. Aber in die Schuldenbremse müsse eine Investitionsregel eingebaut werden. Es müsse mehr Geld in die öffentliche Infrastruktur fließen.

Partei betont Führungsanspruch

Zum Auftakt des Grünen-Parteitags hatte Bundesgeschäftsführer Kellner den Führungsanspruch seiner Partei unterstrichen. Kellner sagte in Berlin, Deutschland brauche eine grün-geführte Regierung, die Probleme löse. Der Großen Koalition fehle die Kraft dazu. Die designierte Kanzlerkandidatin Baerbock bezeichnete er als "Frau der Zukunft". Eine grüne Kanzlerin sei vorstellbar. Baerbock soll morgen offiziell als Kanzlerkandidatin bestätigt werden. Inhaltlich wollen die Grünen heute Abend über den Klimaschutz diskutieren.



Aus Gründen des Infektionsschutzes findet der Parteitag hauptsächlich digital statt. In Berlin sind nur die Mitglieder von Bundesvorstand und Präsidium sowie die Sitzungsleitung und einzelne Rednerinnen und Redner persönlich anwesend.

