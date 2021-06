Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat den Führungsanspruch der Grünen auch im Bund bekräftigt.

Kretschmann sagte in einer digital eingespielten Rede beim Bundesparteitag, die Grünen träten bei der Wahl im September nicht mehr mit dem Anspruch an, ein ökologisches Korrektiv zu sein, sondern Führung zu zeigen. Die Grünen hätten einen Plan, wie man Klimaschutz und Wohlstand verbinden könnte, betonte Kretschmann.

Laschet (CDU) kritisiert Forderungen der Grünen

Die Union lehnt nach den Worten von CDU-Chef und Kanzlerkandidat Laschet zentrale Forderungen der Grünen im Wahlkampf strikt ab. Die Energiewende müsse sozialverträglich sein, sagte Laschet der Zeitung "Bild am Sonntag". Dies fehle ihm bei den Grünen. So könnten sich zum Beispiel Besserverdienende 70 Euro mehr für einen Mallorca-Flug locker leisten. Für so manche Familie aber könne das den Traum vom Sommerurlaub beenden. Der CDU-Vorsitzende kündigte an, er wolle steigende Benzinpreise mit einer höheren Pendlerpauschale ausgleichen. Wer auf dem Land lebe und auf das Auto angewiesen sei, um zur Arbeit zu kommen, dürfe keinen Nachteil erleiden.



Zum Abschluss des Parteitages beraten die Grünen heute über ihre Positionierung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Strittig dürfte die Frage sein, ob sich die Partei generell gegen den Einsatz von Kampfdrohnen ausspricht - also auch, wenn es um den Schutz von Bundeswehrsoldaten geht.

