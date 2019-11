Die Grünen haben auf ihrem Parteitag in Bielefeld auf einen Kompromiss bei der CO2-Bepreisung erarbeitet. Er sieht als Einstiegspreis für die Bereiche Verkehr und Wärme einen Steueraufschlag von 60 Euro pro Tonne CO2 ab 2020 vor. Dieser solle aber jährlich ansteigen.

Vorgesehen ist jeweils ein Plus von 20 Euro. Dies könne aber notfalls auch angepasst werden. Darauf einigten sich mehrere Antragsteller wie die Grüne Jugend. Ein Gegenantrag, der 80 Euro pro Tonne fordert, soll auch zur Abstimmung stehen. Der Leitantrag des Partei-Vorstands schlägt als Einstiegspreis 40 Euro vor. Das ist vier Mal so viel wie von der Bundesregierung geplant. Für 2021 sah der Leitantrag 60 Euro vor. Den Antrag hatten viele Grüne als zu niedrig kritisiert.

Baerbock für Verzahnung von Umwelt- und Wirtschaftspolitik

Die Grünen-Ko-Vorsitzende Baerbock hat auf dem Parteitag in Bielefeld dafür plädiert, Umwelt- und Wirtschaftspolitik stärker miteinander zu verzahnen. Es brauche eine klimaneutrale Wirtschaft, um die Klimaziele zu erreichen und um wettbewerbsfähig zu sein, sagte sie in einer Rede vor den Delegierten. Geregelte Märkte könnten die erforderliche Wucht entfalten, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, meinte Baerbock.



Der Linken-Politiker Korte appellierte an die Grünen, sich eindeutig zu linksgerichteten Bündnissen zu bekennen. Korte sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, mit Union und FDP könne ein Politikwechsel in Deutschland nicht gelingen. Deshalb wünsche er sich ein klares Votum der Grünen für eine Mitte-Links-Option.