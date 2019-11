Die Grünen haben auf ihrem Bundesparteitag in Bielefeld ein Programm gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten beschlossen.

Danach soll der Anstieg in bestehenden Mietverträgen auf drei Prozent pro Jahr begrenzt werden. Zudem sollen Mieter ein Recht erhalten, untereinander ihre Mietverträge zu tauschen. So sollen zum Beispiel Familien in größere und Singles in kleinere Wohnungen ziehen können, ohne einen neuen und oft viel teureren Vertrag abschließen zu müssen. Ein Recht auf Wohnen wollen die Grünen zudem im Grundgesetz festschreiben.



Zuvor hatte Parteichef Habeck die rund 800 Delegierten auf eine politische Erneuerung nach der Ära Merkel eingeschworen. Zudem forderte er mehr Investitionen etwa in Schulen und den öffentlichen Nahverkehr. Er betonte, es gehe um ein Wirtschaftsprogramm im Zeichen des Klimawandels und der sozialen Gerechtigkeit.



Heute stellen sich Habeck und seine Co-Vorsitzende Baerbock auf dem Parteitag zur Wiederwahl. Diese gilt als sicher.