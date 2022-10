Der Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Bonn hat begonnen. (IMAGO / Marc John)

Bundeswirtschaftsminister Habeck setzte sich auf dem Parteitag der Grünen in Bonn mit einem entsprechenden Antrag durch. Ein Gegenantrag, in dem der Reservebetrieb abgelehnt wurde, fand nicht die erforderliche Mehrheit. Habeck hatte an die Delegierten appelliert, trotz der grundsätzlichen Ablehnung der Atomkraft die Möglichkeit zu schaffen, die Kraftwerke mit den bereits vorhandenen Brennstäben bis längstens zum 15. April 2023 weiterlaufen zu lassen. Damit könne im Notfall ein Beitrag zur Stabilisierung des Stromnetzes geleistet werden. Eine Beschaffung neuer Brennelemente lehnten die Delegierten einhellig ab. Es dürfe keinen Einstieg in den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken über Mitte April hinaus geben. Isar 2 und Neckarwestheim 2 seien nach diesem Termin unverzüglich zurückzubauen, heißt es in dem Parteitagsbeschluss.

Am heutigen zweiten Tag ihrer Bundesdelegiertenkonferenz wollen die Grünen sich vor allem mit außenpolitischen Fragen befassen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.