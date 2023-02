Doreen Denstädt (Bündnis90/Die Grünen) ist zur neuen Justizministerin in Thüringen ernannt worden - zu sehen ist sie mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) bei der Übergabe der Ernennungsurkunde. (Martin Schutt/dpa)

Stengele hat das Ressort Umwelt, Energie und Naturschutz übernommen. Denstädt wird Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz. Denstädt war von ihrer Partei auch als erste schwarze Ministerin in Ostdeutschland vorgestellt worden. Sie sieht sich rassistischer und beleidigender Hetze ausgesetzt. Ermittlungen wurden aufgenommen. Denstädt hatte zuletzt in der Polizeivertrauensstelle des Innenministeriums gearbeitet. Zur Kabinettsumbildung bei den Grünen war es unter anderem wegen interner Unstimmigkeiten gekommen. Denstädts Vorgänger Adams wurde gegen seinen Willen abberufen. In Thüringen regiert eine rot-rot-grüne Minderheitskoalition unter Ministerpräsident Ramelow.

CDU, FDP und AfD sprachen Denstädt die Kompetenz ab. Es sei keine gute Entscheidung, dass das Justizministerium nicht von einer Volljuristin geführt werde, erklärte etwa der FDP-Gruppensprecher im Landtag, Kemmerich. Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund betonte dagegen, auch Vorgänger Adams sei kein Jurist gewesen, und insbesondere aus der Richterschaft gelobt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.