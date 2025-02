Berichte über angebliche Belästigung

Der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar fordert einem Medienbericht zufolge Schadenersatz vom RBB. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Laut "Business Insider" weist Gelbhaar in seinem Schreiben außerdem darauf hin, dass ihm als Folge der Berichterstattung des RBB Diäten als Bundestagsabgeordneter für die nächste Legislaturperiode entgingen. Der Grünen-Politiker hatte seinen Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl und später auch seine Direktkandidatur für den Wahlkreis in Berlin-Pankow verloren. In dem Schreiben an den RBB argumentiert er laut "Business Insider", dass er über die Landesliste sicher in den Bundestag eingezogen wäre.

RBB hat Gelbhaar um Entschuldigung gebeten

Der RBB hatte schwerwiegende Fehler bei der Berichterstattung über Belästigungsvorwürfe gegen Gelbhaar eingeräumt. So sei die Identität einer Zeugin nicht ausreichend überprüft worden, die für die Berichterstattung zentral gewesen sei. Der RBB zog große Teile der Berichterstattung, die sich auf eidesstattliche Versicherungen gestützt hatten, zurück. Gelbhaar sei durch die nicht ausreichend geprüften Veröffentlichungen Unrecht getan worden. Intendantin Demmer bat ihn um Entschuldigung.

Aufarbeitung dauert an

Die Aufarbeitung der fehlerhaften Berichterstattung dauert indes an. Die dafür eingesetzte externe Kommission arbeite noch an ihrem Abschlussbericht, sagte der RBB-Rundfunkratsvorsitzende Bürgel am Mittwochabend in Potsdam. Der Abschlussbericht werde voraussichtlich Anfang März vorliegen. Ursprünglich sollte dies bereits Ende Februar geschehen - rechtzeitig zur letzten Sitzung des scheidenden Rundfunkrats.

