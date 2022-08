Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele starb mit 83 Jahren. (Britta Pedersen / dpa-Zentralbild / / Britta Pedersen)

Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren, wie sein Rechtsanwalt mitteilte. Ströbele war lange Zeit der einzige Grünen-Politiker mit einem Direktmandat im Bundestag. Vier Mal konnte er es seit 2002 im Wahlkreis Berlin-Friedrichshain – Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost verteidigen. Er galt als Vertreter des linken Flügels seiner Partei. Bei der Bundestagswahl 2017 trat er nicht mehr an. Ströbele war viele Jahre auch als Friedensaktivist aktiv. In der Diskussion um weitere Waffenlieferungen an die Ukraine hatte er noch im Frühjahr die eigene Parteispitze zu einem maßvollen Vorgehen aufgerufen.

Im Januar 2020 hatte Ströbele im DLF in der Sendung "Zeitzeugen im Gespräch" über sein Leben gesprochen

