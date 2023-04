Baerbock in China

Anton Hofreiter (Grüne) (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Vor allem in der Wirtschaft müsse man die Abhängigkeiten reduzieren, sagte der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk. Führende deutsche Unternehmen sähen ihre Zukunft in China und setzten in ihrer Geschäftstätigkeit voll auf den chinesischen Markt, kritisierte Hofreiter. Zugleich verwies er darauf, dass Bundesaußenministerin Baerbock das Bestreben für mehr Eigenständigkeit unterstütze. Sie werde bei ihrem Besuch in China entsprechende Worte finden. Zudem sieht Hofreiter durch die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten die europäische Souveränität geschwächt. Europa dürfe im Umgang mit China nicht die gleichen Fehler machen wie in den Beziehungen zu Russland. Zuletzt hatte Macron eine eigenständige Position Europas zwischen den USA und China befürwortet und damit viel Kritik auf sich gezogen.

Bundesaußenministerin Baerbock beginnt heute in der Hafenstadt Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. Die zentralen politischen Gespräche sind morgen in Peking geplant.

