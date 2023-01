Nach Krawallen in Berlin

Der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Helge Limburg (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Der Versuch einiger Politiker, die Probleme vor allem in Berlin zu verorten, sei offenkundig ein Wahlkampfmanöver, sagte Limburg dem "Tagesspiegel" . Die Angriffe an Silvester seien ein bundesweites Problem und nicht auf Berlin beschränkt. Es würden rassistische Ressentiments bedient, statt Lösungen aufzuzeigen.

CDU-Chef Merz hatte dem "Münchner Merkur" gesagt, das Land Berlin werde mit der Lage nicht fertig. Seit Jahren begrenze der Senat aus politischen Motiven die Rechte und Einsatzmöglichkeiten der Polizei. CSU-Chef Söder argumentierte ähnlich.

In Berlin soll am 12. Februar die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden, nachdem das Landesverfassungsgericht die Abstimmung vom September 2021 wegen Pannen und systemischer Mängel für ungültig erklärt hatte. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey tritt für die SPD wieder an.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.