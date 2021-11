Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha. (picture alliance / dpa / Bernd Weissbrod)

Lucha sagte im Deutschlandfunk, diese sei unabdingbar. Um die vierte Welle zu brechen und eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden, müssten zudem die Kontakte um 70 bis 90 Prozent reduziert werden. Schulen sollten jedoch so lange wie möglich geöffnet bleiben. Der Grünen-Politiker appellierte an die Bürger, auf nicht nötige Treffen zu verzichten und sich impfen zu lassen. Der Bundestag müsse in dieser Woche die Epidemische Notlage feststellen und eine Bundesnotbremse verhängen. Vom designierten Bundeskanzler Scholz forderte Lucha Klarheit über die Besetzung des Gesundheitsministeriums. Skeptisch äußerte sich der Grünen-Politiker über den von der Ampelkoalition geplanten Corona-Krisenstab. Dieser werde nicht gebraucht. Vielmehr müssten die bestehenden Gremien ihre Arbeit tun, so Lucha.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.