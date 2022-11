Der Grünen-Politiker Erik Marquardt kritisiert Italien für den Umgang mit den Rettungsschiffen auf dem Mittelmeer. (Erik Marquardt)

Marquardt sagte im Deutschlandfunk, die Regierung in Rom tue so, als seien die Rettungsschiffe der Grund für die Migrationswelle. Tatsächlich hätten 90 Prozent der Menschen, die nach Europa kämen, keinerlei Kontakt zu jeglichen Rettungsschiffen. Nur die Geflüchteten, die im Mittelmeer zu ertrinken drohten, würden von Schiffen aufgenommen. Marquardt warf Italien vor, alles dafür zu tun, dass Migranten nach der Ankunft weiterreisten. Schließlich würden die meisten Asylanträge in Deutschland gestellt, obwohl es hier keine EU-Außengrenze gebe. Italien und auch Griechenland würden dafür sorgen, dass die Lage der Migranten im Land so schlecht sei, dass sie nach Deutschland oder Schweden reisen wollten. Damit werde jeden Tag EU-Recht gebrochen. - Die neue rechtsnationale Regierung in Italien hatte angekündigt, die Migrationspolitik deutlich zu verschärfen. Zuletzt wurde mehreren Rettungsschiffen tagelang verweigert, Migranten von Bord zu lassen.

