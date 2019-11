Die Grünen haben bestätigt, dass zwei ihrer bekanntesten Politiker Morddrohungen bekommen haben - offenbar von einer rechtsextremen Gruppe, die sich "Atomwaffen Division Deutschland" nennt.

In E-Mails an die ehemaligen Parteivorsitzenden Claudia Roth und Cem Özdemir steht demnach, die beiden würden auf einer Todesliste ganz oben stehen. Özdemir hat das Bundeskriminalamt eingeschaltet. Roth sagte der Funke-Mediengruppe, dass sie sich durch dumpfen Hass nicht davon abbringen lasse, sich für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft einzusetzen.



In den USA gibt es eine rechtsextremistische Gruppe mit dem Namen "Atomwaffen Division", die als besonders radikal gilt. In diesem Jahr waren Flugblätter der Gruppierung in Frankfurt und Köln aufgetaucht - mit Aufrufen zu Gewalt.



In den vergangenen Wochen hatten mehrere Politiker Morddrohungen gegen sich bekannt gemacht, zum Beispiel der CDU-Spitzenkandidat in Thüringen, Mike Mohring. Im Juni war der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet worden. Hauptverdächtiger ist ein mutmaßlicher Rechtsextremist.