Die Fraktion der Grünen wirft der Bundesregierung vor, das chinesische Vorgehen in Hongkong weitgehend tatenlos hinzunehmen.

Ihre menschenrechtspolitische Sprecherin, Bause, sagte dem Deutschlandfunk, mit dem sogenannten Sicherheitsgesetz könne jede chinakritische Äußerung weltweit kriminalisiert werden. Dieses – Zitat - Zensurgesetz bedrohe auch deutsche Staatsangehörige. Angesichts dessen wirke die Reaktion der Bundesregierung hilflos. Bause kritisierte, das Auswärtiges Amt belasse es trotz eines weltweit verstandenen totalitären Kontrollanspruchs der chinesischen Seite bei Reisehinweisen und empfehle faktisch Selbstzensur. Die Grünen-Politikerin forderte, bei Verletzung grundlegender Bürger- und Menschenrechte müsse die Bundesregierung auch Sanktionen gegen die chinesischen Verantwortlichen erwägen.

Internationale Medien erwägen, Hongkong zu verlassen

In Hongkong hatten die Behörden heute einem Korrespondenten der "New York Times" die Arbeitserlaubnis verweigert. Wie andere Medien plant nun auch diese Zeitung, einen Teil ihrer Mitarbeiter aus der früheren britischen Kolonie abzuziehen. Kritiker sehen in dem neuen Sicherheitsgesetz ein Ende des bisher geltenden Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme und befürchten die Strafverfolgung auch ausländischer Medienvertreter.