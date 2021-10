Die Grünen-Politikerin Roth bewirbt sich erneut um einen Posten im Präsidium des Bundestags.

Als langjährige Parlamentarierin sehe sie es als ihre Aufgabe an, ihre Freude und Leidenschaft für die Demokratie in die neue Generation weiterzutragen, schrieb sie in einem Brief an die Mitglieder der Fraktion. Die heute 66-Jährige wurde 2013 erstmals zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt und vor vier Jahren wiedergewählt.

