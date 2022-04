Parteitag in Düsseldorf

Omid Nouripour, Co-Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen (David Young/dpa)

Das bedeute aber keinen Abschied von dem Bemühen um friedliche Konfliktlösungen, betonte Nouripour.

Auch Bundesaußenministerin Baerbock appellierte an ihre Partei, den von der Bundesregierung eingeschlagenen Weg mitzutragen. Dabei bezog sie sich vor allem auf das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. So etwas hätten die Grünen bislang nicht diskutiert, sagte sie in einer Video-Botschaft. Wenn sich die Welt aber verändere, müssten sich auch die politischen Antworten verändern.

Grüne Jugend: Erst Bedarf festlegen, dann Summe

Die Grüne Jugend wehrt sich allerdings dagegen, schon jetzt eine feste Summe für die Ausstattung der Bundeswehr zu beschließen. Dazu hat die Nachwuchsorganisation einen Änderungsantrag zum Text des Bundesvorstands vorgelegt, über den auf dem Parteitag abgestimmt werden soll. Darin heißt es, es "müsse eine Refor des Beschaffungswesens und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben" geben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr flössen.

Der Politikwissenschaftler Marc Debus sagte im Deutschlandfunk , die Grünen verträten nach wie vor eine pazifistische Grundlinie. Als Regierungsmitglied habe die Partei aber ihre Einstellung zu Waffenlieferungen ändern müssen.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.