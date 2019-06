Grünen-Chefin Baerbock hat sich für eine Äußerung zum Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Merkel entschuldigt.

Die Äußerung sei ein Fehler gewesen, schrieb sie auf Twitter. Dafür habe sie die Kanzlerin um Entschuldigung gebeten. In einer Pressekonferenz hatte Baerbock gestern einen Zusammenhang zwischen den Zitteranfällen Merkels und dem Klimawandel hergestellt. Mit Blick auf die heißen Temperaturen der vergangenen Tage sagte sie, auch bei der Bundeskanzlerin werde deutlich, dass dieser Klimasommer gesundheitliche Auswirkungen habe. Auf Nachfrage eines Journalisten fügte Baerbock hinzu, das Zittern sei ein Zeichen, "dass Hitze auch vor Bundeskanzlerinnen nicht Halt macht".



Merkel hatte in den vergangenen Tagen zwei Mal einen Zitteranfall erlitten. Fragen nach ihrem Gesundheitszustand begleiteten die Kanzlerin bis zum G20-Gipfel nach Osaka. Von Journalisten darauf angesprochen meinte sie, sie könne die Frage verstehen: "Ich habe aber nichts Besonderes zu berichten. Sondern mir geht es gut." Sie sei überzeugt, so wie diese Reaktion aufgetreten sei, so werde sie auch wieder vergehen.