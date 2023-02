Politischer Aschermittwoch, Bündnis 90/Die Grünen (Sven Hoppe/dpa)

Beim Politischen Aschermittwoch ihrer Partei in Landshut sagte sie, wenn es die Regierung ernst mit dem Pariser Klima-Abkommen meine, dann könne man sich Nein-Sager in Ministerien schlichtweg nicht mehr leisten. Dies gelte auch für den Verkehrsbereich. Bei einem Treffen der CSU in Passau attackierte der Parteivorsitzende Söder die Bundesregierung und warf ihr eine katastrophale Flüchtlingspolitik vor. Bundesinnenministerin Faeser müsse endlich Vorschläge machen, wie der Migrantenzuzug gesteuert werde und die Kommunen entlastet würden. Auch die anderen Parteien haben heute zu Veranstaltungen in Bayern eingeladen.

Im vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine komplett ausgefallen. 2021 hatte es wegen der Corona-Pandemie nur eine digitale Version gegeben.

