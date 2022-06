Ricarda Lang: "Klar ist für uns Grüne: Am Sozialen wird nicht gespart" (Archivbild). (Kay Nietfeld/dpa)

Man spreche darüber, welche weiteren Entlastungen dann auf den Weg gebracht werden müssten. Die Grünen-Vorsitzende ergänzte, dabei müsse man in der Zukunft eindeutig noch zielgerichteter werden - etwa, indem Zuschüsse sozial gestaffelt werden. Wörtlich sagte Lang, die entscheidende Frage sei nicht, ob man die Schuldenbremse "auf Teufel komm raus" aussetze oder einhalte, sondern ob man den Herausforderungen der Zeit gerecht werde.

Finanzminister Lindner von der FDP hatte in der "Welt am Sonntag" darauf gepocht, dass der Bund die in der Corona-Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse wieder einhält. Lindner sagte, zur Bekämpfung der Inflation müsse der Staat die Politik auf Pump beenden. Ab jetzt müsse das Erwirtschaften des Wohlstands wieder wichtiger sein als das Verteilen.

