Der Grünenvorsitzende Habeck sieht in der Schwäche der großen Volksparteien eine Chance für die Demokratie - und für seine Partei.

CDU und SPD seien wichtig gewesen für Stabilität und Wohlstand, doch jetzt schwinde ihre Bindekraft, sagte Habeck zum Abschluss des Bundesparteitags der Grünen in Leipzig. Die Menschen suchten sich die Parteien, die am glaubwürdigsten Leidenschaft, Hoffnung und Optimismus verkörperten. Deshalb sollten die Grünen den Wählern, die ihre Meinung wechselten, ein Angebot machen.



Die Grünen hatten heute ihr Programm für die Europawahl verabschiedet. Darin fordern sie einen konsequenten Klimaschutz und das Bekenntnis zum Asylrecht. Zudem wird den rechts-nationalen Kräften in Europa der Kampf angesagt. Bei der Europawahl gehe um die Frage, ob der Kontinent in den Nationalismus zurückfalle oder sich kraftvoll erneuere, hieß es.