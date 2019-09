Bundesentwicklungsminister Müller stellt heute das staatliche Textilsiegel "Grüner Knopf" vor.

Vergeben wird es an Bekleidungsfirmen, die ihre Produkte unter strengen sozialen und ökologischen Standards herstellen lassen. Sie verpflichten sich etwa, dass bei der Produktion Mindestlöhne gezahlt werden, Kinderarbeit ausgeschlossen ist und bestimmte Gesundheits- und Sicherheitsstandards eingehalten werden. Das Siegel ist freiwillig. Wer es erhalten möchte, muss einen von Prüfgesellschaften wie dem TÜV oder der Dekra geleiteten Prozess durchlaufen. Der "Grüne Knopf" ist allerdings umstritten. Kritiker halten die Kriterien für kaum kontrollierbar. Anderen geht das Vorhaben noch nicht weit genug.



Moniert wird unter anderem, dass in der Startphase nur die Arbeitsbedingungen beim Nähen, Färben und Bleichen in den Blick genommen werden, nicht aber beim Weben, Spinnen und der Rohstoffproduktion.