Mit einem Pilotversuch in neun Großstädten wird die Einführung eines grünen Pfeils für Radfahrer geprüft.

Nach Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach werden entsprechende Verkehrsschilder an ausgewählten Knotenpunkten unter anderem in Köln, Leipzig, München und Stuttgart aufgestellt. Das Schild mit dem grünen Pfeil rechts neben einer Ampel erlaubt das Rechtsabbiegen bei Rotlicht nach vorherigem Anhalten. Mit der neuen Beschilderung soll jetzt eine ausschließlich für den Radverkehr geltende Variante getestet werden.