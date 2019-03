Am Anfang waren es nur wenige. Inzwischen verzichten immer mehr Schweden auf das Fliegen und nehmen lieber die Bahn. Dafür haben sie sogar ein neues Wort erschaffen: "Flygskam", wörtlich: Flugscham. Denn die globale Erwärmung verschont auch den Norden Europas nicht.

Eine Gesichter-Europas-Sendung über Schwedens neues Klimabewusstsein und die Frage, ob es sich nur um einen Modetrend handelt oder um eine Bewegung, die konsequent auf Verzicht setzt, Ressourcen schont und den CO2-Ausstoß mindert.

(picture alliance/ TT/ Hanna Franzén)Fridays mit Greta

Mit ihrem "Schulstreik fürs Klima" ist Greta Thunberg zu einer internationalen Ikone geworden. Sie hat die "Fridays for Future"-Bewegung ins Rollen gebracht und insbesondere in ihrer Heimat einen Nerv getroffen: Viele junge Schweden haben Angst vor einer Klima-Katastrophe.

(picture alliance/ Michael Riehle)Ein Tribunal für den Vättersee

Greta Thunberg fordert Klimaschutz - die Rights-of-Nature-Bewegung will mehr: Berge, Seen, Wälder sollen Rechte bekommen, damit Umweltzerstörung wie andere Verbrechen geahndet werden kann. In Schweden spielen Aktivisten ein fiktives Gerichtsverfahren durch.

(picture alliance/ TT/ Anders Wiklund)Wo sind die Grünen?

Die schwedischen Grünen stecken in der Krise. Viele Wähler haben sich enttäuscht abgewendet: Zu viele Kompromisse in Sachen Umweltpolitik und Klimaschutz. Diese Themen werden in Schweden immer wichtiger. Nächste Bewährungsprobe für die "Miljöpartiet" ist die Europawahl.

(Andreas Nilsson)Wenn der Chefkoch Abfall auftischt

Umeå in Schweden will grüne Vorzeigestadt werden. Neben ökologischen Wohnquartieren und dem Verzicht aufs Auto sind kreative Ansätze gefragt: Im Restaurant Gotthards Krog kocht Anders Samuelsson mittags mit Abfällen seines Großhändlers.

(picture alliance/ ZUMA Wire/ Joel Alvarez)"Kein Zufall, dass Greta Schwedin ist"

Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat in ihrer Heimat viele Mitstreiter. Als kleines Land könne Schweden besonders gut Vorreiter sein, findet der Kulturchef der Zeitung "Dagens Nyheter". Die Folgen des trockenen Sommers 2018 haben ihn und viele Leser schwer erschüttert.