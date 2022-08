Der Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven: An dem niedersächsichen Nordseehafen wird ein LNG-Terminal gebaut. (dpa / picture alliance / Fabian Steffens)

Der Präsident des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie in Hannover, Mühlenmeier, sagte, das Verfahren könne als Maßstab für einen zügigen Umbau der deutschen Energie-Infrastruktur dienen. In Wilhelmshaven soll noch in diesem Jahr ein erstes schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb genommen werden, um importiertes Flüssiggas wieder gasförmig zu machen. Damit es ins Gasnetz eingespeist werden kann, ist eine gut 26 Kilometer lange Leitung nötig.

Deutschland will seine Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen so schnell wie möglich verringern, verfügt aber über keine Flüssiggasterminals. Das Land Niedersachsen hatte das Genehmigungsverfahren für die Leitung vereinfacht. Unter anderem fiel die Pflicht für eine Umweltverträglichkeitsprüfung weg.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.