Kartellamt gibt grünes Licht für Übernahme von 58-Real-Standorten. (Monika Skolimowska/dpa)

Dort seien 5.000 Mitarbeiter beschäftigt, erklärte Behördenchef Mundt. Käufer seien eine Gesellschaft von Real-Managern sowie die Unternehmerfamilie Tischendorf, hieß es weiter. Mundt sprach von einer guten Nachricht.

Veräußert werden die Standorte von dem Finanzinvestor SCP mit Sitz in Luxemburg, der wiederum von dem russischen Investmentunternehmen Sistema kontrolliert wird. SCP hatte alle 276 Real-Filialen aufgekauft und diese in den vergangenen zwei Jahren insbesondere an Kaufland, Edeka und Globus weiterverkauft.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.