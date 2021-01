Für die SPD ist es ein Herzensanliegen, einer der meistzitierten Punkte auf der rechtspolitischen Agenda. Insofern könnte man die heutige Einigung als Erfolg sehen, im Sinn von: Wir liefern. Und tatsächlich klingt es ja gut und richtig - wer wäre schon gegen Kinderrechte? Aber der Text, auf den sich CDU/CSU und SPD heute verständigt haben, ist kein Erfolg.

Denn erstens machen die anderen Parteien, vor allem die Grünen, nicht mit, und der Koalition allein ist eine Grundgesetzänderung mit zwei Dritteln der Stimmen in Bundestag und Bundesrat nicht möglich. Zweitens aber haben die Grünen – und mit ihnen eine ganze Reihe von Kinderschutz-Verbänden Recht: Eine solche Grundgesetz-Änderung bleibt hinter dem zurück, was über Rechtsprechung und Völkerrecht schon heute gilt, es wird Kindern nicht viel bringen.

Schwieriges Gleichgewicht zwischen Kindern, Eltern und Staat

Gleichzeitig aber, und das ist das dritte Problem, haben auch die Recht, die bremsen. Denn ginge man viel weiter mit einer Verfassungsänderung, könnte das nach hinten losgehen. Diese dritte Sorge betrifft das Verhältnis von Kindern, Eltern und Staat. Dieses Dreieck sieht so aus: Kindern soll es gutgehen. Was gut für ein Kind ist, bestimmen die Eltern. Der Staat wacht darüber, dass die Eltern dabei nicht in Wirklichkeit dem Kind schaden. Dabei soll es bleiben, nicht nur nach dem Willen der Union, sondern auch der SPD. Was offenbar vor allem Unionspolitiker aber jetzt in den Kompromisstext geschrieben haben, zementiert vor allem das Elternrecht. Das geht so weit, dass es zu Lasten des staatlichen Wächteramts gehen könnte, und das kann auch eine Gefahr für Kinder sein. So wie es umgekehrt nicht gewollt sein kann, dass – so formuliert es heute die AfD – das Elternrecht zugunsten des staatlichen Bestimmungsrechts zurückgedrängt wird. Was allerdings von diesem Text nun wirklich nicht befürchtet werden muss. Egal in welche Richtung: Es geht hier um ein Gleichgewicht.

Diese Kinderrechte gehören nicht ins Grundgesetz

Wie eine Verfassungsänderung sich in der Praxis auswirkt, ist da schwer vorherzusagen. Man bräuchte also gute Gründe. Befürworter der Grundgesetzänderung sehen die in vielen Beispielen, in denen Kinderrechte derzeit nicht ausreichend berücksichtigt werden: In schwierigen Gerichtsurteilen, in einer nicht kindgerechten Justiz, in manchmal mangelndem gesellschaftlichem Bewusstsein, in fehlender Kinder-Mitsprache bei der Kita-Planung.

Aber solche Probleme löst man nicht über das Grundgesetz, sondern über Schulungen von Richterinnen und Richtern, über Gerichtsordnungen, über Kommunalrecht und andere Gesetze. Dort kann man konkrete Weichen für konkrete Probleme stellen, das Grundgesetz kann das nicht. Deshalb gehören diese Kinderrechte da auch nicht hinein. Dass Kinder Rechte haben, nämlich die Grundrechte, steht schon drin.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.